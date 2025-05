Concorso completo ai Pratoni del Vivaro: al via i campionati italiani assoluti 2025

Inizia oggi l’evento internazionale di concorso completo ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa, dalla cui classifica sarà estrapolata quella dei campionati italiani assoluti 2025. Il meeting ha richiamato alcuni dei migliori binomi di sei nazioni: Finlandia, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera e Italia. Tra i migliori azzurri ci sono il campione italiano Matteo Orlandi (Rle Limbo Kaiser), la finalista all’Olimpiade di Parigi Evelina Bertoli (Fidji de Melèzes), nonché Portale (Scuderia 1918 Future), la Schivo (Firt Lady de Belheme), Majolino (Fearendile de Meara), Riso (Diabella) e Luciani (Leopold K).

In programma anche il tricolore militare interforze a squadre e due categorie per juniores e under 21. Oggi e domani prova in rettangolo, sabato quella di cross, domenica salto ostacoli. Particolare accoglienza per il pubblico grazie a "Pony City", iniziativa dedicata ai bambini per il "battesimo della sella".

Il resto delle emozioni nel week-end arriveranno tutte dall’estero, a cominciare dal Global Champions Tour di salto ostacoli a Shanghai con la presenza fra le "star" dei nostri De Luca (Jappeloup, Promise Z), Gaudiano (Julius D, Vasco 118), Grimaldi (Candy Rose, Messi) e la Pezzoli (Quarzo della Caccia, Quick Nek EH). Poi ben quattro team di azzurrini sono impegnati a Linz, Austria, nel Csio Youth (oggi Coppe delle Nazioni pony e children).

Non lontano, a St. Margarethen, è di scena anche il dressage, con ben 30 fra nostre amazzoni e cavalieri, seguiti dai tecnici "eccellenti" Conz, Cirocchi e Paoli, Ambiveri, Sangiorgi, Sala, Goetzche e Maroni. Tra i senior gareggiano Rapazzoli, (Invershin) e Colombo (Flarouche e Smilla), nelle categorie per giovani cavalli Sala, i due Sangiorgi e ancora la Rapazzoli.