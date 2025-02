Confronti. Zauli e i toscani, bilancio in parità. Al Porta Elisa sarà il settimo incrocio

Quella di lunedì sera al Porta Elisa sarà la settima sfida tra Lamberto Zauli e la Lucchese. Il tecnico del Perugia, come racconta calciogrifo, ha infatti incrociato i rossoneri toscani in sei occasioni e il bilancio parla di un perfetto equilibrio: due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Il trend era iniziato decisamente male nella stagione 2009/2010 quando Zauli, alla guida del Bellaria Igea Marina, perse entrambe le gare di quel campionato di Lega Pro contro la Lucchese: 1-2 all’andata in casa, 4-1 al ritorno in trasferta.

Zauli e i toscani si sono incontrati nuovamente cinque anni dopo, sempre in terza serie. In quel campionato il Santarcangelo di Zauli è riuscito a vincere la gara di andata in casa (2-1) e successivamente a strappare un punto dal Porta Elisa al ritorno (1-1).

Le due sfide più recenti sono quelle affrontate sulla panchina della Juventus Next Gen. Durante il campionato 2020/2021 i bianconeri di Zauli sono riusciti a sbancare lo stadio dei rossoneri nella gara di andata. In quella occasione in campo, con la maglia della vecchia signora, c’era Daniel Leo. Al ritorno invece al vantaggio della Lucchese, rispose Marquez per l’1-1 finale.