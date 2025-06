Coni, la sfida di Pancalli: “Inclusione e rispetto. Punto alla presidenza”

Roma, 19 giugno 2025 – Luca Pancalli è un uomo di spirito. “Una volta stavo in Basilica per un incontro con Giovanni Paolo II. All’arrivo del Papa un prelato intima: tutti i piedi! E io rispondo: avete già pronto un miracolo per me?” Luca Pancalli è disabile causa una caduta da cavallo. Era il 1981 e sognava l’Olimpiade nel pentathlon moderno. Dalla carrozzina ha continuato a competere: come atleta prima (nel nuoto, 15 medaglie ai Giochi), poi per venticinque anni al vertice del movimento paralimpico, che ha portato a successi e popolarità un tempo impensabili in un Paese come l’Italia.

Allora è vero che lei è il candidato del Governo per la poltronissima del Coni?

“Che fa, provoca?”

Non è vero?

“Non sono il candidato della politica se è questo che vuole intendere! Lo testimonia la mia vita di uomo di sport. Altra cosa invece è sapere di essere apprezzato dal mondo della politica, ammesso e non concesso che sia così”.

Non è il pupillo del ministro Abodi, nemico giurato dell’uscente Malagò?

“Ancora? Lei è un bieco provocatore. Scherzi a parte, io rispetto Abodi e ne apprezzo il valore istituzionale ed umano. E le dico di più. Mi sento uomo delle istituzioni e rispetto chiunque le rappresenti. Piuttosto, per stare al gioco, posso farle io una domanda?”.

Anche due.

“Le sembra sorprendente che la politica, di qualunque colore, si interessi allo sport e quindi anche alle vicende del Coni?”.

Per niente, è sempre accaduto, sin dall’epoca di Giulio Onesti.

“Appunto. La cosa fondamentale è che autonomia e indipendenza non vengano mai messe in discussione. Personalmente poi io credo nel dialogo come strumento per individuare soluzioni condivise. Fra le prime azioni che metterò in campo ci sarà promuovere una cabina di regia con tutti i soggetti istituzionali che operano nel mondo dello sport”.

In politichese suona bene.

“Il confronto continuo con tutti i mondi che sono connessi con lo sport è una premessa indispensabile. Senza invasioni di campo”.

E allora torniamo al punto di partenza: perché si candida alla Presidenza del Coni?

“Perché lo sport è la mia vita. Perché ritengo di avere acquisito una esperienza che vorrei mettere a disposizione del movimento olimpico. Posso guidare una fase nuova. Del Coni sono stato vicepresidente e ho fatto, tra l’altro, il commissario straordinario della Federcalcio nel periodo post-Calciopoli”.

Pensa di vincere?

“A me è sempre piaciuta la competizione. Anche questa è una gara. Quando gareggio, sì, voglio vincere”.

E cosa pensa dei suoi concorrenti?

“Massimo rispetto, all’insegna della lealtà reciproca”.

Che effetto le fa che tra i rivali ci sia l’ottantacinquenne Franco Carraro?

“In che senso?”.

Beh, Carraro era presidente del Coni quando Pancalli era al liceo.

“Carraro è un pilastro della storia del nostro sport ed è un degno candidato. Mi dispiace solo che si sia cercato di presentarlo come un pacificatore…”.

Non c’è nessuna guerra?

“Ma no. Io ho il mio programma: dialogo con tutti, rispetto reciproco con le istituzioni, collaborazione con le realtà che hanno a che fare con il nostro mondo. Dobbiamo fare sistema. E poi rifiuto delle contrapposizioni preconcette, no alle duplicazioni, il tutto in nome di un obiettivo: aiutare chi fa sport in questo Paese. Gli atleti e le atlete, le Federazioni, gli organismi sportivi, i tecnici, i dirigenti, le società. E poi penso a ridare centralità al territorio. Insomma, ascoltare, promuovere, capire”.

Senta, deve ancora dirmi cosa pensa di Malagò…

“Negli ultimi tre mandati si sono ottenuti risultati agonistici straordinari, con il contributo di tanti ad iniziare dalle Federazioni, atlete e atleti, le loro famiglie, i tecnici, i Gruppi sportivi di riferimento”.

Se ne raccogliesse l’eredità che rapporti avreste?

“Mi stupirei se non fossero buoni. Lo sono sempre stati. Ritengo che si debba sempre tenere dei buoni rapporti con tutti, come deve fare il rappresentante di un Ente pubblico nel rispetto delle istituzioni”.

Ecumenico.

“Sincero”.

Si farà un giorno la fusione tra Coni e movimento paralimpico?

“No, non è nel mio programma”.

E cosa pensa della possibile trasformazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici in un unico evento?

“Toglierebbe visibilità all’impegno degli atleti paralimpici. Sarebbe un errore”.

Come ce la caveremo con i Giochi di Milano Cortina?

“Più si avvicina l’appuntamento e più cresce l’ansia, ma è normale. Penso che saremo pronti, come sistema Paese. Sia per i Giochi Olimpici che per quelli Paralimpici”.

Pancalli, posso andare sul personale?

“Sentiamo”.

Il Coni non ha mai avuto un presidente disabile.

“Lo so. E so anche che il Cio ha scelto per la prima volta una donna come Presidente ed è un grande segnale di cambiamento. Ma le rispondo così. Spero di raggiungere il mio obiettivo per mettere in pratica la mia visione e i miei progetti. Dopo di che, colgo il senso della sua osservazione. Sa, in Italia abbiamo fatto molti progressi in termini di inclusione e rispetto per le persone con disabilità, anche grazie all’immagine meravigliosa dei nostri campioni paralimpici, pensi al carissimo Alex Zanardi o a Bebe Vio e altri e altre. Ma non si finisce mai di lottare e se la mia eventuale elezione fosse letta come un ulteriore passo avanti, beh, ne sarei contento”.

Buona fortuna, Luca.