Convocata l’atleta della Pallavolo Futura Ceparana. Caruso in Regionale

La stagione pallavolistica regionale è ormai agli sgoccioli, ma gli impegni per la Pallavolo Futura Ceparana non sono ancora finiti visto che Anita Caruso, banda classe 2010, è stata convocata al raduno della selezione regionale femminile per partecipare nel prossimo weekend al Torneo Summer Volley di Acqui Terme. Questa kermesse, giunta alla 25ª edizione, renderà la città termale ed il suo circondario la capitale del volley giovanile con ben 105 squadre di mezza Europa e sedici campi pronti ad ospitare ragazzi e ragazze dagli undici ai diciotto anni.

L’importante manifestazione vedrà la selezione ligure femminile allenata da coach Parodi partecipare alla categoria Under 18, nonostante la squadra sia sotto età. Il tutto per prepararsi al meglio in vista del Trofeo delle Regioni "Aequilibrium Cup 2025" che si svolgerà dal 24 a 29 giugno in Puglia a Monopoli in provincia di Bari. Tanta la fiducia del club spezzino per la propria giovane promessa che è l’unica giocatrice del comitato del Levante in questa stagione sotto la guida di coach Menconi ad aver vinto il campionato territoriale Under 16, oltre ad aver ottenuto un secondo posto al torneo regionale sempre nella solita categoria.

Ilaria Gallione