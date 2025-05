Convocazioni ufficiali della Nazionale azzurra per lo Csio di Roma-Piazza di Siena

Rese ufficiali le convocazioni della Nazionale azzurra per lo Csio di Roma-Piazza di Siena (22-25 maggio a Villa Borghese). Venerdì 23 maggio gareggeranno nella Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo: Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), Emanuele Gaudiano (Chalou’s Love PS), Giulia Martinengo Marquet (Delta de L’Isle, foto Fise/Grassia), Paolo Paini (Casal Dorato).

Perché questa formazione ce lo spiega il ct Marco Porro: "Dobbiamo sempre fare i conti con gli impegni già firmati precedentemente dai diversi cavalieri, proprietari e sponsor. Poi col fatto che i nostri cavalieri di vertice hanno un solo cavallo di punta a testa, e sono indispensabili i turni di riposo. Pertanto altri fuoriclasse come Bucci, De Luca, Camilli li vedremo in squadra a giugno -toccando ferro- nella tappa di Rotterdam della LLN (ex-Nations Cup), penultima del circuito. La formazione per Piazza di Siena è comunque forte e in grado di far bene, tutti e quattro i cavalli hanno già dato prova di sé daremo il massimo per non deludere il nostro pubblico".

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate anche le convocazioni dei binomi nel magico ovale verde gareggeranno a titolo individuale sotto la supervisione dello stesso Porro e del capo-équipe Marco Bergomi.

Paolo Manili