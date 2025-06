Coppa Barsanti 2025: Trionfo dell'Istituto Barsanti al centro sportivo Paolo Deste

Con la disputa della “Coppa Barsanti 2025“, svoltasi al centro sportivo Paolo Deste di Avenza, l’omonimo istituto cittadino ha esaurito nel migliore dei modi il “modulo“ del calcio. La manifestazione sportiva è consistita in un doppio triangolare che ha portato al campo sportivo circa 200 persone tra giocatori e spettatori grazie alla perfetta organizzazione del dipartimento di scienze motorie nelle figure del responsabile, il professore Fatticcioni, ed i colleghi Marchini, Verrengia e Cecchieri. Oltre all’Istituto Barsanti hanno partecipato alla competizione gli Istituti Salvetti ed Einaudi-Fiorillo.

Sia nel triangolare del biennio che in quello del triennio è stata la scuola organizzatrice a trionfare grazie a due squadre solide e convincenti. La formazione vincente del biennio era composta da Forno, Calandra, Munser, Soufien, Marku, Ceragioli (C), Cardillo, Di Peri, Baldini, Bertini e Zanaglia con riserve Giliberti e Ceccarelli. L’undici campione del triennio era formato da Pucci, Aliboni, Battistelli, Baldoni C., Traggiai, Lezza(C), Baldoni M., Barducci, Orrico, Manfredi, Giuntoni con riserve Belatti, Solarino e Mattei.

L’istituto Barsanti ha fatto incetta anche di premi individuali con riconoscimenti per il miglior portiere Forno ed il capocannoniere Baldini nel biennio, per il miglior portiere Pucci nel triennio. Sugli spalti la presenza di studenti di tutte le scuole ha contribuito a rendere l’atmosfera calda.

Gli incontri, agonisticamente accesi, sono stati ben governati dagli arbitri Bragazzi, Conti e Aybar grazie al prezioso contributo della sezione Aia di Carrara. Alle gare ha fatto seguito un piacevole terzo tempo, caratterizzato da congratulazioni reciproche ed un clima di sana goliardia. Gli organizzatori ringraziano i colleghi Bertanelli, Ortolani, Vitale, Manfredi e Marchi per la collaborazione e la società San Marco Avenza per la consueta accoglienza e disponibilità.

Gianluca Bondielli