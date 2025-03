Coppa d’Asia. Agosti firma la finale. Trionfo dell’Australia

Agosti firma la finale della Coppa d’Asia Under20. Tra i protagonisti della competizione, il centrocampista biancorosso che con l’Australia ha vinto l’importante competizione battendo nell’ultimo atto l’Arabia Saudita. Nel corso del torneo, il trequartista ha totalizzato 5 presenze e realizzato due reti di cui una addirittura nella finalissima contro l’Arabia Saudita, vinta poi ai calci di rigore. Grande soddisfazione per il giovane centrocampista del Perugia che adesso rientrerà in Italia e si metterà a disposizione di Cangelosi per il finale di stagione.