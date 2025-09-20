Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. COPPA DAVIS, I RISULTATI. Out Australia e Usa. Spagna mina vagante

COPPA DAVIS, I RISULTATI. Out Australia e Usa. Spagna mina vagante

Sette nazioni agguerrite, pronte per uno scontro all’ultima pallina contro l’Italia campione in carica. Grandi ritorni, prime volte e sfide...

di GABRIELE TASSI
20 settembre 2025
La Spagna di capitan David Ferrer pur senza Alcaraz ha strappato la qualificazione in extremis contro la Danimarca Può essere la più pericolosa

La Spagna di capitan David Ferrer pur senza Alcaraz ha strappato la qualificazione in extremis contro la Danimarca Può essere la più pericolosa

XWhatsAppPrint

Sette nazioni agguerrite, pronte per uno scontro all’ultima pallina contro l’Italia campione in carica. Grandi ritorni, prime volte e sfide da campioni in arrivo dal 18 al 23 novembre a Bologna per le fasi finali di Davis. Si parte dalla Germania, che ha sconfitto il Giappone a Tokyo con un netto 4-0. La grinta albiceleste ha poi permesso all’Argentina di battere 3-1 i Paesi Bassi sul veloce di Groningen. Tre a uno anche per la Francia, che, travolta la Croazia approda per la prima volta alle Finals di Davis da quanto è in vigore il nuovo formato ’ridotto’. Incontro rocambolesco poi quello vinto dall’Austria sull’Ungheria per 3-2. Sorpresa Repubblica Ceca: Eliminati i pericolosi Stati Uniti con un 3-2 sui campi de Delray Beach. Altra big che se ne va è l’Australia, sconfitta 3-2 dal Belgio. Fatica la Spagna senza Alcaraz, ma strappa grazie al 3-2 sui danesi la qualificazione. Con il numero 1 del mondo in squadra le furie rosse saranno la mina vagante.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su