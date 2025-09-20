COPPA DAVIS, I RISULTATI. Out Australia e Usa. Spagna mina vagante

Sette nazioni agguerrite, pronte per uno scontro all’ultima pallina contro l’Italia campione in carica. Grandi ritorni, prime volte e sfide da campioni in arrivo dal 18 al 23 novembre a Bologna per le fasi finali di Davis. Si parte dalla Germania, che ha sconfitto il Giappone a Tokyo con un netto 4-0. La grinta albiceleste ha poi permesso all’Argentina di battere 3-1 i Paesi Bassi sul veloce di Groningen. Tre a uno anche per la Francia, che, travolta la Croazia approda per la prima volta alle Finals di Davis da quanto è in vigore il nuovo formato ’ridotto’. Incontro rocambolesco poi quello vinto dall’Austria sull’Ungheria per 3-2. Sorpresa Repubblica Ceca: Eliminati i pericolosi Stati Uniti con un 3-2 sui campi de Delray Beach. Altra big che se ne va è l’Australia, sconfitta 3-2 dal Belgio. Fatica la Spagna senza Alcaraz, ma strappa grazie al 3-2 sui danesi la qualificazione. Con il numero 1 del mondo in squadra le furie rosse saranno la mina vagante.