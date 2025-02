Coppa del mondo. Deromedis fa il bis con dedica a Senna

Vittoria per Simone Deromedis che sbanca Veysonnaz e coglie il quarto successo personale in Coppa del Mondo, il secondo in questa stagione. Il ventiquattrenne della Val di Non si è presentato in gara con un casco dedicato alla memoria del pilota Ayrton Senna, disputando una prova autorevole, tanto che nell’intera gioranta non vi è stato nessun fremito fino ad una finale che l’ha visto mettere in pista tutta la propria superiorità ottenendo il trionfo nella prima delle due prove previste.

"Mi sono sempre divertito su questa pista ma senza riuscire a vincere - ha spiegato Deromedis -. In finale dopo la partenza ero in dubbio se rischiare il sorpasso ma come diceva Senna, se si vuole vincere si deve rischiare e così ho preso il comando".