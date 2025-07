Coppa del mondo. Forfait di Gritti anche in Slovacchia. Cassone nona in supercombinata

L’assenza di capitan Lorenzo Gritti ha relegato al ruolo di comprimari i lombardi presenti nella supercombinata valida per la tappa di Coppa del mondo sulla pista di Jasenska Dolina. Il bergamasco, che non aveva gareggiato settimana scorsa nella località ceca di Velké Mezerici, non ha preso il via nemmeno nell’appuntamento slovacco. Così il miglior piazzamento è stato quello di Gaia Cassone (nella foto) in campo femminile. La diciassettenne bergamasca si è piazzata al nono posto con un distacco di 3“03 dalla vincitrice Eliska Rejchrtova, che al termine delle manches di supergigante e slalom ha totalizzato il tempo di 55“04, con il quale ha preceduto le connazionali ceche Aneta Koryntova di 78 centesimi e Karolina Rasovska di 1“04, mentre la lecchese Nicole Mastalli non è andata oltre il quattordicesimo posto.

Nella supercombinata maschile, vinta dal ceco Martin Bartak in 58“77 davanti al trentino Daniele Buio per 33 centesimi e allo svizzero Mirko Hueppi per 51 centesimi, il fratello Mark Mastalli ha raccolto il ventiduesimo posto con un ritardo pesante. Il circuito si ferma in attesa dei Mondiali cechi di Stitna nad Vlari del 25-30 agosto, poi toccherà alle finali di Coppa del mondo a Tambre del 5-7 settembre.

Silvio De Sanctis