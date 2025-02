Coppa del mondo. Italia senza podio. Murada-Canclini ottavi nella staffetta

Resta ancora un miraggio per la squadra italiana il primo podio stagionale in Coppa del mondo, ma la tappa di Bormio supera a pieni voti il test event olimpico riservato allo sci alpinismo, ospitato sulla parte finale della pista “Stelvio“, famosa nel mondo soprattutto per ospitare la tradizionale discesa maschile dello sci alpino, una delle gare più impegnative del circuito maschile. La disciplina che esordirà fra meno di un anno nel programma di Milano-Cortina 2026 (gare sprint giovedì 19 febbraio e staffetta mista sabato 21 febbraio) ha messo in pista proprio i due format in una due giorni che ha promosso sia l’organizzazione che lo spettacolo. Nella sprint maschile si è imposto lo spagnolo Oriol Cardona Coll davanti agli svizzeri Jon Kistler e Arno Lieha, fra le donne la francese Emily Harrop ha preceduto le elvetiche Marianne Fatton e Caroline Ulrich, con la bellunese Alba De Silvestro migliore azzurra, al sesto posto. Non sono andate meglio le cose il giorno successivo, dove l’attesa coppia di casa formata da Giulia Murada e Nicolò Canclini (nella foto) non è andata oltre l’ottavo posto in staffetta mista, mentre la vittoria è andata agli spagnoli Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll.Silvio De Sanctis