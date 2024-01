Coppa del Mondo. Sei medaglie per il fioretto azzurro. Marini fa le prove d’oro per Parigi

Una giornata indimenticabile per la scherma azzurra, sulle stesse pedane che assegneranno le medaglia ai prossimi Giochi di Parigi. La tappa di Coppa del Mondo ha visto il dominio dei nostri fiorettisti, con il poliziotto marchigiano Tommaso Marini che ha vinto l’oro battendo in finale allo ‘Stade Pierre de Coubertin’ per 15-12 Alessio Foconi. In semifinale Marini, 23enne che detiene anche il titolo di campione del mondo vinto ai Mondiali di Milano 2023, aveva superato l’altro compagno di nazionale Filippo Macchi per 15-9, mentre Foconi aveva prevalso sull’altro azzurro Guillaume Bianchi per 15-6: quattro italiani nei primi quattro posti del fioretto, per una squadra che il ct Stefano Cerioni ha riportato sul tetto del mondo.

Due medaglie sono arrivate anche dal fioretto femminile: nonostante le eliminazioni di Alice Volpi ed Arianna Errigo, oro e argento mondiale in carica, il fioretto azzurro ringrazia Elena Tangherlini e Martina Favaretto, costrette ad affrontarsi in semifinale dove la Tangherlini si è imposta per 15-14 prima di arrendersi 15-9 in finale alla cinese Qingyuan Chen, che aveva eliminato Errigo e Volpi.