Coppa della Divisione e Coppa Italia

La Coppa della Divisione e la Coppa Italia regionale hanno dato il via alla lunga stagione del calcio a 5. Sui campi, al debutto ufficiale assoluto, tutte le formazioni del nazionale e del regionale. Nel primo turno preliminare di Coppa della Divisione, fari puntati sul Fumo di Moka Cus Ancona (serie B) e Corinaldo (neo promosso in serie A2): a Posatora va in scena il primo di tre incontri. La squadra universitaria centra subito la vittoria: 4-0 senza sbavature (Latini, Astuti, Busilacchi, Gabella). "Sono soddisfatto della prestazione perché, nonostante siamo in fase di preparazione e a loro mancassero diversi giocatori importanti, siamo stati bravi a mantenere la concentrazione per tutta la partita e a concedere poco - commenta il capitano dorico Marco Astuti". Consapevole, ma per nulla abbattuto, il capitano corinaldese Andrea Perlini: "Abbiamo affrontato una squadra organizzata ed esperta. Sono molto contento dell’impegno di tutti i miei compagni, non è facile preparare queste gare dove si amalgamano elementi della prima squadra con altri dell’under 23 in così poco tempo". Nel girone a due, la Pasta di Camerino Gagliole, matricola di serie B, s’impone sullo Jesi (debuttante in serie A2 dopo aver vinto i i playoff) per 3-1. "La sconfitta ci sta- le parole di Sabbatini, autore del gol jesino-. Siamo nella fase in cui stiamo lavorando tanto per ritrovare la migliore condizione fisica in vista del campionato, e perché buona parte della squadra è cambiata". Sabato 20 settembre Audax Senigallia-Corinaldo e Jesi- Pasta di Camerino Gagliole. Risultati Coppa Italia regionale (squadre di C1 e C2 della provincia di Ancona): girone 2 Real Fabriano-Osimo 4-3; gir. 3 Mantovani-Castelbellino 5-4, Pianaccio-CDC Moie 7-2; gir. 4 Arcevia-Castelfidardo 4-3; gir. 6 Pietralacroce- Acqualagna 5-3; gir.7 Dinamis Falconara-Numana 4-0, Chiaravalle-Alma Fano 5-0; gir. 8 Pol.Cagli-Ostra 7-1.

Alice Mazzarini