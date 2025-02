Coppa delle Nazioni. L’Italia è sesta negli Emirati Coata brilla

di Paolo ManiliLa partecipazione dell’Italia alla Coppa delle Nazioni "quattro stelle" di Sarjah ha avuto luogo su invito all’ultimo degli organizzatori ed è accettato con entusiasmo come inaspettata occasione per fare esperienza schierando un team composto da binomi che erano già presenti negli Emirati per altro tipo di gare e altri obiettivi tecnici. Il risultato lo dimostra: 55 penalità nelle due manches, 6° posto su 7 squadre.

Nel dettaglio: Luca Coata-Holly del Rilate (4/4), Tommaso Arricca-Heavy Plot (12/12), Simone Coata-Metoon PS (8/15), Guido Grimaldi-Gentleman (eliminato/ritirato). In questa gara, combattuta da squadre "coming-up" ha vinto la Gran Bretagna (5 pen tot.), davanti a Emirati Arabi Uniti (8), Belgio e Germania (entrambe 16), Irlanda (20) e Italia, appunto. Fanalino di coda il Brasile (36).

Le belle notizie sono arrivate invece da Valencia: due doppi netti di Bucci, convalli giovani, Chanetto (3° posto) e Garfield de La Cense (4° piazza). L’asso azzurro è in gran forma e sarà ad Abu Dhabi (ma sul collaudato Hantano) nella prima tappa della League of Nations (12-16 febbraio), dove affiancherà Camilli (Odense Odeveld), la Martinengo (Delta de L’Isle) e Casadei (Marbella du Chablis), riserva Paini (Casal Dorato). Infine a Oliva, Spagna, doppio netto di De Luca (Quintana NL) nel GP del "silver tour" e ancora doppio zero (sulla 9 anni Lola) nella Final Gold, nella quale anche Benatti (Cantalina) ha chiuso 4° con due netti.