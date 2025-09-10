Coppa Il Mulazzo di mister Furia è in crescita. Fivizzanese, Duchi soddisfatto della prova

Le armi con cui la Fivizzanese, alla sua prima uscita in Coppa Toscana, ha impattato al “Calani“ contro Mulazzo, sono state l’organizzazione e lo spirito agonistico. Per la prima volta nella loro storia a confronto sul palco della Prima Categoria due squadre cambiate nei loro assetti e negli interpreti. Partiamo subito col dire che quella di domenica sera non è stata una partita noiosa, anzi proprio il contrario. Inoltre, ha fornito parecchi spunti di analisi. Il Mulazzo che mister Furia ha in mente ha evidenziato di essere in chiara fase lievitativa, anche se con qualche amnesia in difesa, soprattutto in occasione del gol di Bocchia, a centrocampo si è notata l’assenza di Pezzoni e in attacco Capo è troppo solo per la mancanza di un compagno ideale quale è stato Occhipinti negli anni. Cuore e orgoglio sono stati sufficienti alla Fivizzanese di Duchi per rimettere in pari il match contro i rossoblù.

"Non siamo ancora alla perfezione e guai se lo fossimo – afferma il tecnico mediceo –, ma senza dubbio abbiamo imboccato a mio modo di vedere la strada giusta. Sono molto soddisfatto per la prova generale a parte il risultato che comunque è un buon pareggio, ma proprio per la prova generale di tutti. Siamo arrivati a questa prima partita con un po’ di problemi, eravamo veramente corti, con soli due cambi. Ad ogni modo mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Dobbiamo partire da questo. Ora abbiamo due settimane per preparare ben la prima di campionato".

"Partita dove abbiamo avuto diverse occasioni per segnare ma non abbiamo avuto la giusta cattiveria per chiudere la gara – ha detto Furia –. Dopo il vantaggio ho deciso di difendere leggermente più bassi cercando di ripartire in transizione ma siamo stati un po’ precipitosi contro una squadra ben schierata. Prossimi accorgimenti su cui lavorare sicuramente non forzare le giocate e curare meglio le palle inattive".

In Secona Categoria il Serricciolo rimanda sconfitto la Gragnolese confermando quanto di positivo si dice sul suo conto. "Ero molto curioso di vedere l’approccio e le qualità della squadra – afferma mister Bambini –. Direi che tutto sommato sono rimasto soddisfatto anche se la condizione è ancora approssimativa. Dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti ma questo va fatto solamente lavorando. Buona la prima ma per carità nessun volo pindarico. I tempi per capire di che pasta siamo fatti sono ancora lontani".