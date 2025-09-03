Coppa Italia Eccellenza e Pormozione. Fratres Perignano quasi sicuro del secondo turno. Mobilieri tennistici, bene la Cuoio, giù i Colli

E’ positivo il bilancio della prima giornata di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione per le squadre della Valdera, della zona del Cuoio e della Valdicecina. Delle cinque iscritte alle due competizioni (due in Coppa di Eccellenza, Cenaia e Fratres Perignano e cinque in Coppa di Promozione, Cuoiopelli, Mobilieri Ponsacco, Colli Marittimi, San Miniato Basso e Saline) ne sono in scese in campo cinque.

Iniziamo con la Coppa Italia di Eccellenza che ha visto il Fratres Perignano surclassare la Pro Livorno Sorgenti in trasferta. Un sei a zero che assicura – anche se le sorprese nel calcio non mancano – il passaggio del turno al Fratres di Pacifico Fanani. Il Cenaia, invece, dovrà vincere o pareggiare con più di un gol nella trasferta di Fucecchio per accedere al secondo turno. Domenica, nella gara di andata, gli arancioverdi di Nicola Sena hanno pareggiato uno a uno sul campo amico contro i bianconeri fucecchiesti. Domenica 7 gare di ritorno: Fratres Perignano-Pro Livorno Sorgenti e Fucecchio Cenaia.

In Coppa Italia di Promozione sono scese in campo Mobilieri Ponsacco, Cuoiopelli e Colli Marittimi. Hanno riposato San Miniato Basso e Saline. Nelle partite del primo turno dei triangolari della prima fase della competizione i Mobilieri Ponsacco hanno giocato a tennis sul campo del Castiglioncello. Sei a zero il risultato finale. Domenica 7 Saline-Castiglioncello, il 17 Mobilieri-Saline. Vittoria in trasferta anche per la Cuoiopelli (2-1 a Casalguidi). Domenica 7 Meridien Larciano-Casalguidi, il 17 Cuoiolelli-Meridien. Infine, sconfitta casalinga per i Colli Marittimi contro il Massa Valpiana. Domenica 7 Atletico Piombino-Colli Marittimi, il 17 Massa Valpiana-Atletico Piombino. Domenica 7 San Miniato Basso-Castelfiorentino, il 17 Montelupo-San Miniato Basso. Passa chi conquista più punti nelle gare dei triangolari.