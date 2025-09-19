Coppa Italia Promozione. Rufina, il derby è tutto tuo

Si sono giocate le partite della terza giornata del 1° triangolare di Coppa Italia Promozione. Mancano ancora all’appello due incontri: Barberino Tavarnelle-C.S. Lebowski, che si disputerà mercoledì 24 settembre e Lebowski-Firenze Ovest, la cui data è ancora da definire. Di seguito, i risultati e le classifiche delle gare disputate mercoledì.

Sancascianese-Ginestra F.na: 0-0. L’incontro è stato dominato dalle difese, che hanno impedito agli attaccanti di sbloccare il risultato. Espulso Canardi, squadra ospite. La Sancascianese, supera il turno grazie a un miglior quoziente reti. Classifica: Sancascianese 4, Ginestra Fiorentina 4, Cerbaia 0.

Cubino-Settimello: 1-1. Il Cubino è andato in vantaggio con il gol di Ivan Paggetti, ma nella ripresa è stato raggiunto da Varago. Classifica: Settimello 4, Cubino 4, Jolo 0. Essendoci parità di punti e gol segnati, per regolamento, sarà il sorteggio a decretare la squadra vincente. Il Cubino ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Muho Klajdi (‘01), ex Firenze Ovest.

Audax Rufina-Pontassieve: 3-0. Nonostante un leggero turnover, le squadre hanno dato vita a una buona partita. L’Audax Rufina si è imposto grazie a una maggiore determinazione, portandosi sul 2-0 dopo 20 minuti di gioco con i gol di Di Vico e D’Esposito. Nella ripresa, Ceramelli ha siglato la terza rete a un Pontassieve che si è reso pericoloso molto raramente.

Settignanese-Resco Reggello: 3-0. Anche con le formazioni un po’ rimaneggiate, lo spettacolo non è mancato. La Settignanese ha sbloccato il risultato con Materassi e ha chiuso il conto con i gol di Tofanari e Giustarini. Classifica: Settignanese 6 punti, Reggello 3, Fiesole 0.

Fortis Juventus-Luco: 2-3. Una partita combattuta fino all’ultimo, con i gol di Guidotti (2) e di Giordani per il Luco, per la Fortis Faye e Trotta. Classifica: Luco 6, San Piero a Sieve 3, Fortis Juventus 0. Questi al momento gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, che si disputeranno in gara unica mercoledì 5 novembre: Sancascianese - Mobilieri Ponsacco, Settignanese – Luco, Audax Rufina – Viciomaggio.

Giovanni Puleri