Coppa, rigori fatali. Cittadella subito fuori

CITTADELLA5CORREGGESE6(ai rigori, 1-1 al 90’)

CITTADELLA: Anino, Mandelli (17’st Marchetti), Dodaro, Formato, Carrozza, Sabotic (35’st Stopelli), Camara (24’st Barozzini), Carpioni, Fort, Carretti (22’st Orlandii, Calanca. A disp.: Calenza, Sardella, Teresi, Manzotti, Diletto. All. Gori

CORREGGESE: Narduzzo, Montenet (17’st Pampaloni), Zarrillo, Giorgini, Carini (17’st Battistini), Sarzi (44’pt Ferraresi), Puglisi, Galli, Barbuti (34’st Ghizzardi), Siligardi, Errichiello (17’st Arrondini). A disp.: Mantini, Brevini, Truzzi, Ogniben. All.: Domizzi.

Arbitro: Pelaia di Pavia

Reti: 43’ Formato, 30’st Ferraresi

Note: espulso Siligardi al 43’, ammoniti Sabotic, Errichiello. Al 45’st Anino para un rigore ad Arrondini. Sequenza rigori: Caprioni gol, Arrondini gol, Marchetti gol, Pampaloni gol, Dodaro gol, Puglisi gol, Formato gol, Galli gol, Orlandi palo, Ferraresi gol.

I rigori condannano la Cittadella all’uscita dalla Coppa di Serie D al primo turno. A Correggio passa la squadra di Domizzi, che ora se la vedrà col Piacenza (1-0 a Lentigione): i reggiani hanno giocato un tempo con l’uomo in meno (rosso a Siligardi) e fallito al 90’ il penalty con Arrondini. Al 1’ Carini e Barbuti confezionano un’ottima azione che porta Siligardi al tiro, parato da Anino. Al 6’ un’altra ripartenza con Barbuti ed Errichiello termina con un tiro deviato, mentre al 9’ Siligardi ci prova nuovamente senza fortuna. Al 19’ il Cittadella si fa vedere con Formato, che cerca la deviazione su corner, ma la palla finisce tra le mani del portiere. Al 42’, però, lo stesso Formato trova il gol del momentaneo 1-0, poi arriva il rosso a Siligardi. Nel secondo tempo al 25’, un tiro di Caprioni colpisce il palo e sulla respinta Giorgini salva sulla linea, al 28’, arriva il pareggio della Correggese: Ferraresi di testa trasforma un corner perfetto di Pampaloni. Al 39’, Puglisi non riesce a finalizzare una bella azione manovrata da Arrondini, mentre al 45’ un rigore di Arrondini viene parato da Anino. Si va ai calci di rigore: la Correggese non sbaglia mentre Orlandi manda sul palo l’ultimo rigore e così Ferraresi elimina la Cittadella.