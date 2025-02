Coppa Toscana: i padroni di casa battono l’Academy Livorno Calci dopo una gara ad alta tensione. Gli azzurrini staccano il ticket per la finalissima

carrarese giovani

1

academy livorno calci

1

(9-8 d.c.r.)

CARRARESE GIOVANI: Magnani, Conti (69’ Bassi), Biasci, Agey, Agnesini, Zuccarelli, Canesi, Ausili (58’ Cipollini), Iardella, Papi, Manfredi (89’ Micheli). All.: Incerti.

ACADEMY LIVORNO: Cappelli, Zaganella, Simeone (64’ Marasco), Paul Gross, Maggini (72’ Malta), Razzauti, Ledda (Poggianti), Landi (77’), Adragna, Curcio (64’ Marini), Bombaci. All.: Ballerini.

Arbitro: Gabriel La Rosa di Pistoia.

Marcatori: 49’ Manfredi, 91’ Zaganella.

Note: espulso: 63’ Iardella.

FOSSONE – La Carrarese Giovani alla lotteria dei calci di rigore si assicura il passaporto alla finalissima di Coppa Toscana fissata per il prossimo 26 marzo allo Stadio Gino Bozzi di Firenze dove l’attende per l’ultimo atto la formazione senese del Fonte Belverde, squadra che al momento si trova in seconda posizione nel girone L di Seconda categoria.

La cronaca: Carrarese Giovani sempre padrona delle situazioni a macinare occasione da gol, Ledda è bravissimo a sbarrare la strada a Papi che da dentro l’area stava andando pericolosamente al tiro, azzurri ancora pericolosi con Iardella che dopo aver saltato secco due uomini si presenta in area venendo fermato poco prima del tiro dall’intervento provvidenziale di Razzauti. L’ultima occasione del primo tempo è ancora per i padroni di casa, al 45’, con la punizione di Papi che si spegne di poco alta sulla traversa.

La ripresa si apre con il gol dei marmiferi, 49esimo cross di Canesi che pesca Manfredi quest’ultimo è bravissimo ad agganciare la sfera, a girarsi e a fulminare Cappelli. Poi, l’episodio che sposta l’inerzia del match in favore dell’Academy Livorno arriva al 63’ con il rosso sventolato a Iardella, dall’ottimo De Rosa di Pistoia. In dieci uomini i ragazzi di mister Incerti soffrono ma non concedono grosse palle gol ai labronici.

Al primo minuto di recupero l’Academy Livorno trova il gol del pareggio, calcio d’angolo battuto in area e Zaganella salta più in alto di tutti trafiggendo l’incolpevole Magnani. Nei restanti quattro minuti di recupero, entrambe le squadra hanno la possibilità di ritrovare il vantaggio con delle mischie in area che però si concludono con un nulla di fatto, il direttore di gara fischia due volte e si va ai calci di rigore.

Enrico Baldini