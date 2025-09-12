Coppe, si alza il sipario. Ai nastri quindici squadre

La Coppa della Divisione e la Coppa Marche: i due eventi danno ufficialmente il via alla stagione del futsal 2025/26. Ai blocchi di partenza tante formazioni made in Marche, di cui quindici della provincia di Ancona: Corinaldo C5 e Jesi (serie A2); Cus Ancona e Audax 1970 Senigallia (serie B); Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Pietralacroce ‘73, Real Fabriano e Castelbellino (serie C1); Avis Arcevia, Città di Ostra, Mantovani C5, Ankon Nova Marmi, Verbena, Dinamis Falconara (serie C2 girone A).

Le prime formazioni a scendere in campo, questa sera, sono quelle dei campionati regionali: Real Ancaria- Cerreto d’Esi (l’altra sfida del girone a quattro Futsal Recanati-Pol. Rosso Blu), Pietralacroce-Acqualagna (PalaScherma Ancona ore 21:30), Real Fabriano-Osimo Five (PalaFermi ore 21:30), Mantovani-Castelbellino (PalaCus ore 21:15, l’altra sfida del girone Pianaccio-CDC ), Arcevia- Futsal Castelfidardo (Castelleone di Suasa ore 21:30, altra sfida del girone Fortuna Fano-Pol. Victoria), Dinamis Falconara- Calcetto Numana (PalaBadiali ore 22:00; l’altra sfida del girone, sabato 13 settembre ore 15:00 Chiaravalle- Alma Juventus Fano), Pol. Cagli-Città di Ostra (Palasport Cagli ore 21:30, l’altra sfida del girone Gnano-Pieve d’Ico).

Domani, invece, lo start della stagione nazionale con la Coppa della Divisione. Nel turno preliminare, una sfida a tre: Corinaldo, Cus Ancona e Audax Senigallia. Le prime contendenti, oggi pomeriggio sul campo di Posatora, sono Cus Ancona e Corinaldo. Fischio d’inizio ore 15.

"Disputeremo la Coppa con una rosa giovane e con l’intento di fare esperienza – commenta Daniele Bronzini, vice di Massimo Tinti nella prima squadra corinaldese, ma che in Coppa avrà il ruolo di primo allenatore –. Le formazioni avversarie saranno un banco di prova che misurerà il livello dei nostri giovani e mostrerà dove spingere di più con il lavoro in allenamento. Per la nostra realtà formare i giovani è una missione e ci ha permesso di arrivare dove siamo".

La parola anche a Francesco Battistini, storico tecnico della formazione universitaria: "Ripartiamo con la Coppa della Divisione che quest’anno torna con la formula di qualche anno fa quindi aperta a qualunque fascia di età; una competizione che utilizzeremo come occasione per mettere minuti sulle gambe e provare delle cose per far crescere l’amalgama del gruppo, quindi sfruttare la competizione per prepararci al campionato che inizierà ad ottobre".

Lo Jesi, vincitore la scorsa stagione dei playoff di serie B quindi prossima protagonista di serie A2, è invece impegnato nella trasferta a Gagliole con la matricola di serie B Pasta di Camerino Gagliole (PalaGentili di Camerino ore 17:30).

Alice Mazzarini