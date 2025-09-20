COPPIA D’ORO. Nozze in vista con la sua Alice
Daniele Garozzo, catanese di Acireale, 33 anni, è stato un campione di fioretto: oro ai Giochi olimpici di Rio nel 2016, argento a Tokyo 2020, oro al Campionato europeo di Tbilisi 2017. Ha dovuto smettere forzatamente nell’aprile del 2024 per problemi cardiaci.
Ad inizio 2025 è entrato nel Consiglio Federale della Federscherma ed ha partecipato ai mondiali come capodelegazione.
Laureato in medicina, lavora già all’ospedale Bambin Gesù. La sua compagna è l’azzurra Alice Volpi (foto).
