  3. COPPIA D’ORO. Nozze in vista con la sua Alice

COPPIA D’ORO. Nozze in vista con la sua Alice

di Redazione Sport
20 settembre 2025
Daniele Garozzo, catanese di Acireale, 33 anni, è stato un campione di fioretto: oro ai Giochi olimpici di Rio nel 2016, argento a Tokyo 2020, oro al Campionato europeo di Tbilisi 2017. Ha dovuto smettere forzatamente nell’aprile del 2024 per problemi cardiaci.

Ad inizio 2025 è entrato nel Consiglio Federale della Federscherma ed ha partecipato ai mondiali come capodelegazione.

Laureato in medicina, lavora già all’ospedale Bambin Gesù. La sua compagna è l’azzurra Alice Volpi (foto).

© Riproduzione riservata

