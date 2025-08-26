CORRI NEI BORGHI. Circuito Val Seriana. La finale di Cerete. Bottarelli e Ba vincono in alta quota

Sono Filippo Ba e Sara Bottarelli i vincitori della 17sima edizione di "Corri nei Borghi", il suggestivo circuito disputato fra le montagne della Val Seriana cominciato l’11 luglio a Vertova e conclusosi con la competizione finale di Cerete dopo sette avvincenti tappe passate attraverso Clusone, Gandino, Albino, Parre e Gromo.

In campo maschile ad imporsi è stato l’atleta del Gruppo Alpinistico Vertovese, premiato dalla continuità di piazzamenti nonostante non sia mai riuscito a conquistare un successo parziale. I 413 punti racimolati gli hanno consentito di tenere a distanza Andrea Azzola (La Recastello Radici Group), anch’egli protagonista di continui piazzamenti che gli sono valsi 384 punti, mentre Stefano Pedrana (Gruppo Alpinistico Vertovese) ha completato il podio con il terzo posto a quota 348 punti.

In campo femminile Sara Bottarelli (Free Zone) ha dominato la scena grazie ai quattro successi conquistati in altrettante tappe: Gandino, Parre, Gromo e Cereto, che le sono valsi 485 punti, con i quali ha piegato la resistenza di Irene Faccanoni (Alta Valseriana), la sua avversaria più accreditata con quattro podi ma nessun successo e 420 punti. Al terzo posto si è piazzata Anna Merelli (Gruppo Alpinistico Vertovese) con 389 punti.

Silvio De Sanctis