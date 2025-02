Così in campo. Granata rimaneggiati. Reinhart e Pettinari nella lista degli assenti

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Ignacchiti, Kabashi, Sersanti; Vergara, Gondo, Portanova. A disp. Sposito, Nahounou,, Fiamozzi, Urso, Cigarini, Stulac, Kumi, Girma, Marras, Maggio, Vido. All. Viali.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Melegoni, Cicconi; Cherubini, Finotto. A disp. Ravaglia, Mazzi, Illanes, Fontanarosa, Bouah, Belloni, Milanese, Capezzi, Cavion, Giovane, Manzari, Torregrossa. All. Calabro.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Alberto Poli di Verona. Var: Antonio Di Martino di Teramo. Avar: Luigi Nasca di Bari. Stadio: del Tricolore (ore 15).

CARRARA – La Reggiana per la sfida odierna dovrà fare a meno dei lungodegenti Rozzio, Brekalo e del secondo portiere Motta. Alla lista degli indisponibili si aggiungono Lucchesi e Pettinari e lo squalificato Reinhart. Il tecnico William Viali, che ha scontato la squalifica, potrà tornare a sedersi in panchina e recupererà alcuni giocatori importanti come Sosa al centro della difesa e nel tridente d’attacco il quotato Portanova che era rimasto fuori a Frosinone dall’undici titolare perché reduce dall’influenza. I granata non stanno attraversando un buon momento. Davanti c’è il dubbio centravanti con il deludente Gondo insidiato da Vido o anche dal trequartista Girma che stato impiegato come punta centrale nell’ultimo quarto d’ora a Frosinone.

Gianluca Bondielli