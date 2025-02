CSI CINQUE STELLE. Super Gaudiano vince a Doha e arriva terzo nel Gp

A Doha azzurri protagonisti nel salto ostacoli e nel dressage paralimpico. In Qatar l’inesauribile Emanuele Gaudiano, dopo aver siglato (Vasco) la gara di 1,45 m a tempo di venerdì, valida per il Longines ranking, ieri ha concluso 3° (Chalou’s Love) il GP del ricco "cinque stelle" (h. 1,60 m), preceduto da due autentiche fuoriclasse: la svedese Malin Baryard Johnson (H&M Indiana), vincitrice della prova e dei 178mila e 200 Euro di moneta, nonché la tedesca Janne Friederike Meyer-Zinneman (Messi van’T Ruytershof) con 198mila Euro. Per Gaudiano "solo" 81mila Euro e tanta popolarità, essendo tra i cavalieri più vincenti nei circuiti in Medioriente e ormai beniamino anche dei tifosi locali.

Sempre a Doha, ma nel "tre stelle" di paradressage, Francesca Salvadè ha conquistato su Escari tre secondi posti nelle prove di Grado 3, compreso il conclusivo freestyle (71, 889% dei punti), sempre dietro l’imbattibile olandese Van der Horst su Eisma’s Royal Fonq Nop (77,222%).

Restando in "tema rettangolo" il "tre stelle" di dressage a Cattolica ha fatto registrare il 3° posto di Tiziana Villa su Djibouti (73,030%) nel Freestyle, letteralmente dominato dal francese Ayache -già olimpionico a Rio 2016- primo su Jolene (75,030%) e secondo con Vertigo (73,155%). "Titti" Villa, sempre su Djibouti, aveva colto lo stesso piazzamento anche il primo giorno del meeting.

Gli altri score azzurri riguardano tutti il salto ostacoli: a Sarjah, Uae, Simone Coata (Hannibal AM) 4° doppio zero nel GP "due stelle", indi a Vejer de La Frontera, Spagna, doppio netto con 2° posto di Turturiello (Cornetto 60) e 5° posto di Correddu (Agrado), sempre con doppio netto. Infine le gare "due stelle": a St Tropez-Gassin due giri senza errori di Garofalo (Lester). Idem Gerardi (Itamorkus) in casa nostra, all’Etrea Equestrian di Busto Arsizio, Varese.

