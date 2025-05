Csio di Piazza di Siena: al via la 92esima edizione con eventi imperdibili

Ormai manca un solo giorno al Csio di Piazza di Siena, c’è ancora moltissimo da raccontare alla vigilia di questa 92esima edizione, che non è solo espressione del più alto livello tecnico del salto ostacoli, ma anche di un intero ambiente sportivo. Nello storico ovale di Villa Borghese e nel contiguo Galoppatoio anche le manifestazioni di contorno hanno grande fascino storico e sportivo. Chi non conosce il celeberrimo Carosello dei Carabinieri, o quello dei Lancieri di Montebello. Oppure le gare riservate alle squadre giovanili di tutte le regioni italiane che portano, sullo stesso campo dove gareggiano le più celebri star internazionali, tutta la loro ancor fresca e vibrante passione, l’incontenibile entusiasmo e la voglia di ben figurare in quella che è la più prestigiosa vetrina di questo sport.

Oggi i nostri portacolori Casadei, Gaudiano, la Martinengo e Paini, con il c.t. Porro sveleranno obiettivi e strategie, ma due appuntamenti sono imperdibili. La sfilata per il centro di Roma delle 6 squadre di polo (16.30 partenza da Piazza del Popolo) protagoniste da domani a sabato al Galoppatoio del trofeo Italia Polo Challenge. Poi al tramonto, nel magico scenario di Piazza di Siena il concerto con brani da la Tosca di Puccini con l’Orchestra della Toscana diretta dal maestro Alvise Casellati, vera ouverture ufficiale dell’evento capitolino.

Da domani, novità assoluta, la prima edizione del meeting internazionale under 25 con la partecipazione di ben 24 giovani di 11 nazioni (12 azzurrini di cui 8 amazzoni). Alcuni si sono formati nella Young Riders Academy sostenuta da Rider’ Club con il supporto Rolex, prestigioso brand che titola il GP Roma di domenica. Il grande evento capitolino conta ben 600 cavalli e 468 fra amazzoni e cavalieri.

La Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo è venerdì 23 maggio: sorvolo delle Frecce Tricolori, 10 squadre al via, altri 6 nazioni a titolo individuale. Gli azzurri: oltre al citato quartetto della Nazionale schierano 21 individuali, praticamente il meglio del salto ostacoli di casa nostra. Per quattro giorni Piazza di Siena sarà, per l’equitazione, il centro del mondo, ma anche un evento green a impatto zero, come dal 2018 hanno fortemente voluto Fise e Sport e Salute.