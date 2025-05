Csio di Roma: al via il 92esimo Master Fratelli D’Inzeo a Piazza di Siena

di Paolo Manili Tutto pronto per il 92esimo Csio di Roma Piazza di Siena "Master Fratelli D’Inzeo" (21-25 maggio. Ieri la presentazione dell’evento è stata condotta dall’attrice Matilde Gioli che ha introdotto i rappresentanti delle istituzioni: dal presidente Fise, Marco Di Paola, insieme a quello del Coni, Giovanni Malagò. E con loro anche l’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi e Remo Chiodi, direttore generale per l’Ippica del Ministero dell’agricolura. Nelle parole di tutti l’orgoglio di aver trasformato il concorso ippico capitolino in un’occasione di restauro e rilancio del patrimonio sia paesaggistico sia monumentale e culturale del sito in cui si svolge. Ultimo intervento di restauro riguarda la Fontana dei Pupazzi, restituita alla sua antica bellezza. Le gare nazionali si svolgeranno invece nell’attiguo Galoppatoio, dove poi in notturna andrà di scena il torneo Italia Polo Challenge.

Il Csio di Piazza di Siena conterà ben 600 cavalli e 468 fra amazzoni e cavalieri, autentiche "star" del salto ostacoli internazionale: la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo è in programma venerdì 23 maggio, preceduta dal volo delle Frecce Tricolori, con 10 squadre al via: Argentina, Brasile, Emirati Arabi, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Da altri 6 Paesi -Australia, Belgio, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia- provengono concorrenti individuali. L’altra a competizione-clou è il Rolex Grand Prix di domenica 25, e difatti Piazza di Siena fa parte del circuito Rolex Series. La Nazionale azzurra per la Coppa convocata dal c.t. Marco Porro conta su Casadei (Marbella du Chablis), Gaudiano (Chalou’s Love Ps), la Martinengo Marquet (Delta de L’Isle) e Paini (Casal Dorato). In gara a titolo individuale altri 21 azzurri. Con accesso al Rolex GP sono: Bassi, Brotto, Bucci, la Ciriesi, De Luca, G. Grimaldi, Liberati, Lupino e Pisani. Senza accesso al Rolex GP: Bassan, la Bottanelli, la giovane Chimirri, Coata, Correddu, Pieraccini, la Pinardi e Vitale. Invitato dagli organizzatori Eugenio Grimaldi.