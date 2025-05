Csio di Roma: Emilio Bicocchi brilla a Piazza di Siena, oggi la Coppa delle Nazioni

Un secondo e due terzi posti azzurri nelle prime gare del 92° Csio di Roma Piazza di Siena "Master Fratelli D’Inzeo", iniziato ieri nello storico "ovale" di Villa Borghese, sotto un cielo imbronciato ma gradito ai cavalli per via del venticello anticalura. Nella gara più importante, la terza della giornata, a tempo con altezze a 1,50 m, presented by Range Rover, un motivato Emilio Bicocchi sul 16enne stallone Excalibur (da Kannan), allevato in Italia, ha agguantato il terzo gradino del podio con una performance assai grintosa, preceduto solo sul cronometro dal fuoriclasse Usa McLain Ward (High Star Hero), vincitore della prova, e dal brasiliano Stephen de Freitas Barcha (Dinozo Imperio Egipcio). Questi tre binomi sono risultati i più veloci di ben 20 percorsi netti di 60 partenti, e fra loro altri tre azzurri; quinto Bassi (Cash du Pratel), settimo Pisani (Chacco’s LaWito Ps) e ottavo Liberati ( Aruba Island). Dai molti netti scaturiti si evince che la gara fosse concepita per mettere i cavalli "in percorso" trattandosi della giornata inaugurale.

Oggi sicuramente cambierà la musica e le gare "grosse" si faranno molto più selettive. La giornata si è aperta con due prove di 1,45 m, entrambe valide per i punti del ranking mondiale. La prima, con formula "winning round" presented by Safe Riding, è stata siglata dall’asso elvetico Martin Fuchs (L&L Upgrade) che nel secondo giro ha battuto sul tempo il nostro Lorenzo De Luca (Aphrodite van Spalbeek Z) e la tedesca Katrin Eckermann (Iron Dames Cydello). Mentre ha chiuso 6° -pur con doppio zero- Neri Pieraccini (Orleans v/d Kruishoeve). Quest’ultimo ha poi aggiustato il tiro nella prova successiva a due fasi presented by Mag, piazzandosi 3° (Newton van’T Zorg) dietro all’incalzante De Freitas Barcha-Dinozo, questa volta vincitore, e all’irlandese O’Connor (Kaspar R).

Oggi Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo con 10 squadre al via, il sorteggio ha favorito l’Italia che parte ultima e potrà regolarsi sulle performances degli avversari. Entrano nell’ordine: Casadei (Marbella du Chablis), Gaudiano (Chalou’s Love), Paini (Casal Dorato) e la Martinengo Marquet (Delta de L’Isle). In televisione dirette Rai Sport: Premio n. 5 a tempo presented by Eni ore 10:45 -13:00 indi la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo ore 14:25 -17:50, successivamente anche in differita Rai 2 ore18:50 -19:40.