Csio di Roma: la squadra azzurra pronta per Piazza di Siena

Ha galvanizzato i suoi ’ragazzi’, il ct Marco Porro, alla vigilia della campanella d’inizio del 92° Csio di Roma Piazza di Siena-Master Fratelli D’Inzeo, una della 7 tappe della Rolex Series. E le sue parole sono state propellente ad alto numero di ottani per la squadra azzurra (nella foto Mezzelani/Sport e Salute). Alla presenza della dirigenza Fise, in testa il presidente Marco Di Paola e il segretario Prillo, il tecnico della Nazionale ha puntualmente descritto caratteristiche e doti dei ’magnifici quattro’ e dei loro cavalli-atleti: l’inesauribile Gaudiano (Chalou’s Love), la smagliante Giulia Martinengo Marquet (Delta de L’Isle), il giovane Casadei (Marbella du Chablis) e il veterano Paolo Paini (Casal Dorato, ’prodotto’ dell’allevamento nazionale). Orgoglioso accanto a loro il nuovo capo-équipe Marco Bergomi, promosso dalle Nazionali giovanili a quella maggiore. Noi di QS più volte abbiamo parlato della classe, della grinta e del coraggio agonistico di questi nostri campioni, quasi sempre in disparità di forze (leggi cavalli) eppure capaci di imprese strepitose. A Piazza di Siena ne hanno di molto buoni, ma sarà durissima egualmente perché gli avversari hanno nomi come il 2° nel ranking mondiale, l’olimpionico britannico Maher, come gli svizzeri Guerdat (5°) e Fuchs (6°), entrambi plurititolati, l’austriaco Kühner (7°), lo statunitense McLain Ward (8°), l’irlandese O’Connor (10°) e la miglior amazzone, la statunitense Kraut (19a).

Sono dieci le nazioni in campo con la squadra; e le ripetiamo: Argentina, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svizzera Usa e Italia. Alle gare ’cinque stelle’ partecipano complessivamente 74 fra amazzoni e cavalieri di 18 nazioni, delle quali 10 con il team e 8 con binomi a titolo individuale. Circa gli italiani, oltre al quartetto della Coppa gareggiano altri 22 azzurri, fra i quali autentici fuoriclasse come De Luca vincitore del Rolex GP Roma nel 2018 e il veterano Arnaldo Bologni, che lo vinse prima di lui (nel 1994 !) e come Bucci terzo piazzato nel 2022.

E ancora: come il romano Luca Marziani, già nel team vincitore della Coppa delle Nazioni 2018. Rai 2, Rai Play e Rai Sport coprono diffusamente l’evento con dirette e differite delle gare principali. Oggi su Rai Sport diretta della gara a tempo "presented by Range Rover (15.30-18).