Csio La Baule: Emiliano Liberati sostituisce Paolo Paini nella squadra azzurra

Ha preso il via ieri, con una sostituzione "stategica", la spedizione azzurra al Csio "cinque stelle" di La Baule, una delle 7 tappe della Rolex Series, cui appartiene anche il Csio di Roma Piazza di Siena, nel quale l’Italia due settimane orsono aveva conquistato un combattutissimo 3° posto. Il c.t. Marco Porro a La Baule ha inserito in squadra Emiliano Liberati (f. Fise/Argenziano) in sostituzione di Paolo Paini, il quale con il suo qualitativo Casal Dorato, sarà in gara invece nel Csio "cinque stelle" di Rotterdam (18-22 giugno), terza tappa della LLN (Longines League of Nations), già noto come la prima Divisione del circuito di Coppe delle Nazioni. Due circuiti di massimo livello, Rolex Series e Longines LLN, che si fanno concorrenza, ma che in realtà ampliano l’offerta agonistica ai migliori binomi del mondo. "Un cambio di formazione – dice Porro – perché a Rotterdam non potrà essere in squadra De Luca, dunque era necessario rinforzare il team per quell’importantissimo appuntamento".

A La Baule la squadra è composta da Bicocchi (Ecaliburg), Bucci (Kiss Me Fabukesse), Pisani (Chatolinue Ps) e, appunto, Liberati (Aruba Island), riserva Brotto (Doha delle Roane). Quattro cavalli sono al loro debutto in Coppa delle Nazioni a questo livello, tre sono italiani, il che evidenzia un tratto peculiare del "Porro-pensiero", ossia il rischio calcolato con cavalieri e spesso cavalli "coming up". Alcuni puristi dissentono, sta di fatto che questa gestione ha riportato l’Italia in "serie A". In concomitanza si svolge a Cannes la tappa del ricco Global Champions Tour, cui partecipano Camilli, Casadei, De Luca, Gaudiano, G.Grimaldi e la Pezzoli, con i loro migliori cavalli.