Ct Osimo: Successo per il 10° Torneo 5 Torri con 130 Partecipanti

Al Ct Osimo si è aperto il 2025 come si era chiuso il vecchio anno. Con un bilancio positivo. Il primo torneo dell’anno infatti è subito un successo, di partecipanti e non solo, per il Ct Osimo che ha organizzato il 10° torneo 5 Torri, primo appuntamento agonistico della stagione riservato ai giocatori di 3^ e 4^ categoria. Notevole successo con ben 130 partecipanti. Vince Riccardo Donato Logrippo, 3.1 del CT Camerata per 6-2 6-2 su Cristian Massaccesi, 3.1 del TC Ancona. In semifinale: Luigi Santori, 3.1 del CT Cupra e Andrea Marinelli, 3.3,del Tennis Team Senigallia. Per la sezione di 4^ categoria si è imposto per 6-2 7-6 Lorenzo Tramannoni, 4.4 ,su Stefano Duranti, 4.1 del Ct.

Nella sezione riservata ai giocatori non classificati vittoria di Damiano Marinelli dello Junior Tennis Osimo su Marco Mafrici del Ct Osimo per 62 63. Si apre così bene la stagione di tornei che per il Cto Osimo si preannuncia " ricca di avvenimenti". Appuntamento ora a giugno per la prossima manifestazione. Sui campi di via Olimpia si giocherà la terza edizione del torneo della Musbaba 4^ categoria M che andrà dal 9 al 24 giugno. Un buon successo si era registrato pure nel torneo di chiusura 2024 del circolo osimano, con ben 145 atleti a battagliare nella sesta edizione del torneo Cto, vinto da Leo Ballanti, 3.2. dell’MTA di Jesi su su Giacomo Gabbianelli, 3.3. del Sena Tennis Senigallia, riservato dagli Nc ai 3.1.