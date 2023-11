Curling, Italia femminile nella storia: in finale agli Europei dopo 17 anni

Aberdeen, 24 novembre 2023 - L’Italia femminile del curling è di nuovo in finale agli Europei. Non accade spesso, infatti l’ultima volta è successo nel 2006 e quella precedente ancora nel 1982. Merito della squadra guidata da Stefania Constantini che ha ottenuto l’accesso alla finale della rassegna continentale dopo una grande cavalcata tra Round Robin e semifinale. Il quartetto è composto proprio dalla Constantini, oro olimpico nel misto con Amos Mosaner, il quale fa parte della squadra maschile, e Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Angela Romei, con la riserva che è Marta Lo Deserto. Il tutto coordinato dal coach Violetta Caldart. Dominio azzurro nella semifinale contro la Svezia. L’11 a 2 finale racconta una partita a senso unico con le azzurre subito avanti grazie a quattro punti nel primo end, poi rimpolpati da altri sei nei successivi quattro, prima che la Svezia trovasse un piccolo sussulto nel sesto e settimo end con due punti, inutili comunque per rientrare in partita. Così, all’ottavo end, grazie al punto ottenuto da Constantini, la Svezia ha deciso di stringere la mano alle avversarie e chiudere con due end di anticipo la partita. Italia dunque in finale europea dopo 17 anni. Ad attendere le azzurre c’è la temibile Svizzera, che ha chiuso il Round Robin in testa e ha battuto nettamente la Norvegia per 8-3. C’è già stato un precedente nel Round Robin tra le due squadre e le svizzere, guidata da Silvana Tirinzoni, avevano avuto la meglio per 7-2, segno di una finale molto difficile. Ma l’Italia c’è, forte di sette vittorie nel Round Robin e due sole sconfitte, con una consapevolezza diversa per provare a giocarsi l’alloro più pregiato. Le azzurre, a parte appunto la Svizzera nella nona sessione del Round Robin, avevano infilato sette vittorie di fila dopo la sconfitta inaugurale contro la Germania, risultato forse inatteso dato che le tedesche non si sono qualificate per la semifinale. Appuntamento per la finalissima sabato 25 novembre live su Discovery Plus. Ottime cose anche in campo maschile. La squadra di Joel Retornaz ha vinto il Round Robin con un percorso netto di 9 vittorie e zero sconfitte e affronterà in semifinale la Svezia del mito Edin, che ha chiuso con 6 vittorie e 3 sconfitte, perdendo anche dagli azzurri nel Round Robin. Nell’altra semifinale maschile si affronteranno Svizzera e Scozia. Italia del curling sugli scudi. Si cerca una doppia preziosa medaglia europea per rientrare sempre di più nella storia e mandare un buon segnale nel biennio che porterà a Milano-Cortina 2026.

MANUEL MINGUZZI