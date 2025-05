Cus Perugia Tennis: Successi ai Campionati Nazionali Universitari

Arrivano altri importanti risultati dalla sezione tennis del Cus Perugia nella manifestazione dei Campionati Nazionali Universitari. La pattuglia dal coach Matteo Avellini riesce ormai da anni a confermarsi ai vertici nazionali e ad arricchire il medagliere grazie ad una spedizione sempre competitiva. Gli specialisti della racchetta si sono fatti valere e dopo le medaglie d’oro del 2019, 2022 e 2023 sono riusciti a riportare altre due medaglie importanti per il club biancorossoblu nell’appuntamento che si sta svolgendo in terra marchigiana. Due i ragazzi convocati dal maestro Avellini: Pietro Genovese 2.4 e Francesco Ferolla 2.5 entrambi iscritti alla facoltà di Scienze Motorie impegnati sia nel singolare che nel doppio. Nel singolo ha conquistato la semifinale e medaglia di bronzo Genovese. Ma è nel doppio che Genovese – Ferolla si sono esaltati conquistando un ottimo secondo posto e medaglia d’argento. "Un bel risultato nell’anno delle Universiadi che si svolgeranno in Austria tra poche settimane, sono felice per i ragazzi - dice Avellini - che si meritano questi risultati ed hanno fatto una settimana strepitosa".