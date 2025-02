D femminile. Rainbow inarrestabile. Ok anche gli altri team

Bella vittoria della capolista Rainbow la Spezia Volley nel campionato di Serie D femminile, giunto alla 14ª giornata, che nella trasferta di Pontedecimo ha strapazzato il fanalino di coda Spazio Sport, rifilandogli uno 0-3 che non ammette discussioni. I parziali di 4-25, 8-25 e 15-25 hanno ben evidenziano l’andamento di un match a senso unico in cui le spezzine hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Coach Saccomani ha potuto contare su Allegretto, Bado, Bencaster, Benettini, Buccelli, Deste, Fiori, Giani, Grandeaux, Vollonnino e sui liberi Pilli e Perini. Assenti per influenza la banda Annarelli e la centrale Rossi. "Abbiamo fatto una buona partita - commenta coach Saccomani - dando la possibilità di giocare a tutto il gruppo che se lo merita per l’impegno che mette in ogni allenamento".

Vittoria anche per il Volley Colombiera che in esterna ha avuto brillantemente la meglio sulla Serteco Volley School, imponendosi 16-25, 19-25 e 11-25. "Le mie ragazze - commenta coach Carli – hanno giocato un’ottima partita contro una squadra giovane che all’andata ci aveva messo in difficoltà. Manteniamo il 2° posto in classifica in attesa degli scontri diretti che già dal prossimo turno saranno protagonisti". A disposizione del tecnico: capitan Cicalese, Michi, Lugari, Stiaffini, Pescetto, Lottici, Berardi, Carrozzo, Bernucci, Figoli e il libero Fiorino.

Successo anche per il Volley Santo Stefano di Magra che al "Palaconti" ha liquidato il Volleyscrivia con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-22 e 25-18), mantenendo ben salda la terza piazza del girone. Coach Ferraro ha schierato: Cesqui, Loria, Mazzocca, Parentini, Posati, Rossini e il libero Guidi. Altri risultati: Normac-Cogovalle 3-0, Cus ge – Paladonbosco 3-1, Carasco-Audax 3-0. Classifica: Rainbow 42, Colombiera 36, S. Stefano 34, Carasco 30, Volleyscrivia 27, Normac 26, Audax 19, Cus 12, Paladonbosco e Serteco 11, Cogovalle 3, Spazio Sport 1.

Ilaria Gallione