Da oggi a Montichiari. Brixia, rincorsa tricolore senza le fate

Parte oggi il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Dopo i fasti olimpici, la stagione agonistica ricomincia dalla Lombardia e da Montichiari che con l’organizzazione della Ginnastica Artistica Treviolo, ospita la prima tappa del campionato. La competizione si sposterà poi ad Ancona (7-8 marzo), Desio (21-22 marzo), con le Final Eight di Firenze (3-4 maggio). Da quest’anno, per l’assegnazione del tricolore va in scena, nelle prime tre tappe, una nuova formula simile alla finale olimpica a squadre. Al PalaGeorge di Montichiari è previsto il sold out e la presenza dell’ex campionessa Vanessa Ferrari. La Brixia Brescia proverà a ricucirsi al petto il tricolore, dopo la vittoria di un anno fa della Ginnastica Civitavecchia. Le lombarde, almeno per ora, dovranno fare a meno delle Fate di Parigi alle prese con recuperi e infortuni. Il tecnico Enrico Casella si affiderà a Veronica Mandriota e a Sofia Tonelli in prestito dall’Artistica 81 Trieste.Giuliana Lorenzo