Dagli spogliatoi. Bleve ancora fuori. Squalificato Cerri

La Carrarese per la gara di domani non recupera giocatori ma non ne perde neanche, se si eccettua lo squalificato Cerri. I tre infortunati di lungo corso sono tutti in linea con i rispettivi programmi di recupero. Il più vicino al rientro è l’estremo difensore Marco Bleve che è già in discrete condizioni ma per il quale non si vogliono forzare le tempistiche. Il portierone leccese, che rimane quello col maggior numero di clean sheet stagionali in serie B (11), è fermo dal 19 gennaio e sta cercando di tornare a disposizione per la prossima gara interna contro la Cremonese. E’ ancora prematuro, invece, stilare tabelle di rientro per l’attaccante Stiven Shpendi, alle prese con lo stiramento del collaterale, e per il difensore Mauro Coppolaro, reduce da una operazione al menisco. Per quanto riguarda la squalifica di un turno rimediata da Leonardo Cerri per essere arrivato al quinto cartellino giallo stagionale il tecnico di Melendugno non si è detto particolarmente preoccupato visto che in rosa gli resta un parco attaccanti numericamente e qualitativamente competitivo. Oltre a Finotto e Cherubini ci sono i nuovi arrivati Manzari e Torregrossa senza dimenticare che anche Melegoni sin qui è stato impiegato in una posizione più avanzata di trequartista.

Gianluca Bondielli