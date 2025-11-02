Dagli spogliatoi. "I ragazzi erano nervosissimi dopo il penalty»

E’ impossibile commentare questa partita senza far riferimento agli episodi arbitrali che come a Cesena hanno inciso tantissimo con un rigore molto contestato che anche stavolta ha indirizzato la gara. "E’ stato un episodio determinante, inutile girarci intorno – ha dichiarato Antonio Calabro (nella foto) -. E’ vero che Bracaglia è davanti ma tiene il braccio a Zuelli e lo costringe a rovinargli addosso. Non c’è nulla. Il primo tempo senza quel rigore sarebbe finito 0-0 e pur non avendo giocato benissimo saremmo andati al riposo ricompattandoci. Cosa che avevamo già fatto a metà tempo passando al 3-5-2. I ragazzi, invece, sono tornati nello spogliatoio nervosissimi. Devono imparare a rimanere sempre lucidi anche quando pensano di aver subito un’ingiustizia. Capisco che non sia semplice quando si lavora tanto in settimana sentire che ti viene tolto qualcosa". Con i tre rigori contro, di cui due revocati dal var, e le tante ammonizioni a senso unico ci sarebbe terreno fertile per accampare alibi ma il tecnico non vuole saperne.

"Faccio i complimenti al Frosinone e le mie parole di prima non vogliono togliere nulla ai meriti dei nostri avversari che si sono dimostrati una squadra importante. Non ha avuto cali fisici nonostante nove undicesimi abbiano giocato le tre partite ravvicinate. Noi dobbiamo ripartire a testa bassa e pedalare con ancora più sacrificio e tigna. Siamo arrabbiati ma anche tranquilli perché eravamo reduci da due partite importanti. Quest’ultima non è stata all’altezza delle precedenti ma ci può stare. La Carrarese non ha iniziato come al solito. Abbiamo avuto difficoltà. Non riuscivamo a fare quello che avevamo provato coi giocatori negli interspazi perché erano poco serviti e sfruttavano poco gli spazi lasciati dal Frosinone. Una volta che ci siamo sistemati passando a tre in mezzo è andata meglio. Abbiamo ripreso in mano la partita in maniera più equilibrata muovendo meglio la palla e di conseguenza difendendoci anche meglio. Nella ripresa ancora una volta con l’uomo in più non siamo riusciti a segnare ed anzi abbiamo preso gol. Situazioni da migliorare".

Gianluca Bondielli