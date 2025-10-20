Dagli spogliatoi Parla Marselli. "Molto dura perdere davanti ai nostri tifosi»

Il Viareggio si è confermato indigesto alla squadra di Davide Marselli (nella foto) che dopo l’eliminazione in Coppa è stata di nuovo battuta, stavolta in campionato e sul proprio terreno. "E’ dura perdere il derby in casa, davanti ad un pubblico del genere – ha ammesso il tecnico della Massese -. Dispiace a tutti, a noi per primi. Dobbiamo rimboccarci le maniche adesso ed andare a vincere per la quarta volta in trasferta". Il risultato non ha premiato gli apuani ma per l’allenatore di Marinella la prestazione non è stata da buttare. "Credo che al netto di qualche errore abbiamo fatto una buona gara anche noi sia nel primo che soprattutto nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo costretto il Viareggio per lunghi tratti nella sua metà campo a difendersi. Purtroppo abbiamo compiuto diversi errori personali. Su uno di questi abbiamo preso gol ma siamo riusciti a pareggiare. A quel punto ho chiesto ai ragazzi di fare due linee da quattro con due davanti per arrivare al riposo in parità. Un’altra disattenzione, invece, ci è costata il 2 a 1 e dopo è diventato tutto più difficile perché se lasci il contropiede a giocatori del genere fai fatica. Gatti è stato bravo a metterci più volte una pezza. Anche Nucci, però, ha fatto un miracolo a fine primo tempo su Lucchesi. Nel finale di primo tempo abbiamo preso troppi contropiede. Si è ripetuta un po’ la scena accaduta negli ultimi minuti col Real Forte Querceta. Sono amnesie su cui cerco di lavorare nel tentativo di far capire ai giocatori che ci sono zone del campo in cui non si può perdere la palla ma qualche ragazzo evidentemente non era ben collegato mentalmente a una gara del genere". All’amarezza della sconfitta la consapevolezza che la strada è ancora lunga. "L’impressione che ho avuto è che queste sono due grandi squadre che assieme alla Lucchese e ad altre si giocheranno il campionato. La classifica oggi dice che la prima ha 13 punti e noi senza la penalizzazione saremmo a 11. E’ un campionato molto equilibrato che secondo me si deciderà fra febbraio e marzo. Dobbiamo lavorare perché mancano ancora 23 gare. C’è tutto il tempo per rifarsi sotto".

Gianluca Bondielli