.Dakar a sorpresa

Dakar, la prima tappa è degli outsider. Guillaume De Mevius (foto) vince la prima tappa (414 chilometri da Alula ad Al Henakiyah), piazzandosi, con la sua Toyota Hilux non ufficiale davanti all’Audi di Carlos Sainz (a 1’44”), mentre al terzo posto si è piazzato Giniel De Villiers sempre su Toyota. Qualche difficoltà per il vincitore del prologo Matthias Ekström, decimo, ma è andata peggio ai protagonisti annunciati Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah, che lasciano sul piatto rispettivamente 22 e 24 minuti. A mettere in difficoltà i piloti alcuni passaggi rapidi su percorsi tortuosi e qualche duna di sabbia.