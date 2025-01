Dakar, la sesta tappa. De Mevius e Brabec. Festa fra le sabbie

Il giorno di riposo fa bene al belga Guillaume de Mevius (Mini), che tra le auto si aggiudca la sesta tappa della Dakar. Il più veloce su due ruote è invece Ricky Brabec (Honda). Giornata di dominio per il team Mini, con De Mevius che è stato seguito al traguardo dai compagni di squadra Joao Ferreira, secondo, e Nasser Al-Attiyah, terzo. Il sudafricano Henk Lategan (Toyota) è arrivato settimo, resta leader della classifica. Festeggia Brabec l’undicesima vittoria di tappa in carriera. Lo statunitense ha completato la speciale di 605 km tra Hail e Al Duwadimi, con 2’’ di vantaggio sul compagno di squadra Adrien Van Beveren, e di 51 sul cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Hero). La classifica generale è sempre guidata da Daniel Sanders (Ktm), ieri nono. Si ritira per una caduta Ross Branch del Botswana, quarto in classifica, rinuncia Kevin Benavides, pilota ufficiale Ktm.