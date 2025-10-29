Dal 6 al 9 novembre. Il campione olimpico in gara alla Fei World Cup. Fieracavalli tra le stelle. Kukuk suona la carica

Arena Fise si trasferisce nel padiglione 11 per diventare "green": è una delle tante novità della 127esima Fieracavalli di Verona (6-9 novembre) che si presenta con un nuovo layout per rendere più fruibili contenuti e offerte al proprio pubblico. Sport e agonismo di tutte le discipline equestri, allevamento, comparto commerciale, passando per il food e gli spettacoli sia diurni sia serali (Gala).

Protagonista assoluto – pur tra decine di convegni, conferenze e quant’altro – resta il cavallo presentato in tutti i suoi aspetti: razze italiane, arabi, spagnoli, razze americane. E, per ciascuna, rassegne e competizioni a beneficio degli appassionati che arrivano da tutta Italia e dell’estero (attesi circa 140mila spettatori).

Ben 2.500 quadrupedi, 700 espositori da 25 nazioni, 200 eventi agonistici. Tra questi, altra novità, il dressage torna in Fieracavalli con una esibizione ad altissimo livello: sabato 8 dicembre terrà un ’clinic’ il fuoriclasse olandese Edward Gal, già cavaliere del leggendario Totilas.

Giovedì, venerdì e domenica, invece, in rettangolo si esibiranno altri campioni italiani e stranieri. Fieracavalli è stata presentata ieri al ristorante Horto di Milano, dalla dirigenza di Veronafiere, capeggiata del presidente Federico Bricolo e dal responsabile di Fieracavalli Armando Di Ruzza, insieme al presidente Fise, Marco Di Paola.

Fiore all’occhiello degli sport equestri resta la tappa della Longines Fei World Cup (Pad. 8) con le ’star’ del ranking Fei, compresi i primi 7 della graduatoria tra cui il campione olimpico, il tedesco Kukuk.

Ben 20 gli italiani, tra loro l’intera Nazionale azzurra. Nello stesso Padiglione 8 si svolgeranno anche le finali dell’Italian Champions Tour e il GP Fieracavalli 127 x 127. Nei 7.900 metri quadri di Arena Fise (padiglione 11) tutte le gare nazionali: 49° GP delle Regioni Under 21, tutte le gare pony mentre nel padiglione 2, ’targato’ Masaf, c’è il Salone dell’Ippica con pista di 200 metri per corse di purosangue. Insomma Fieracavalli e Jumping Verona da soli valgono il costo del biglietto.