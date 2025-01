Dal campo. Cacace favorito per la titolarità

Prosegue la preparazione dell’Empoli in vista della trasferta di domenica a Milano contro l’Inter, dove ancora una volta sarà lunga la lista degli assenti per infortunio. Chi non è in infermeria si sta allenando con grande intensità, e per quanto visto ieri anche lo stesso Fazzini sembra rientrato in corsa per una maglia da titolare sulla trequarti offensiva. Tuttavia, restano ancora favoriti Cacace, in gol con il Lecce, o Henderson. Dopo stamani la squadra si allenerà ancora alle 11 pure domani e sabato.