DAL VENETO AGLI USA. Primo italiano a lanciare in Major League

Samuel Aldegheri è nato a Verona il 19 settembre 2001. Lanciatore mancino, a livello giovanile ha giocato con Dynos e BT Verona e, insieme al fratello maggiore Mattia (già nel giro della Nazionale Elite, attualmente pitcher della Tecnovap Verona), ha giocato in A anche a Parma. Nel 2019 ha firmato per i Philadelphia Phillies e ha debuttato come professionista nel 2021, partendo dalle Minor. Il 30 agosto 2024 ha esordito in Mlb per i Los Angeles Angels contro i Seattle Mariners: è il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a raggiungere la Major League.