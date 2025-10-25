Dall’8 novembre a Udine, Torino e Genova. L’Italia di Quesada ricomincia dalle big

Tre città, tre partite, tre avversarie di peso. Le Quilter Nations Series si avvicinano e l’Italia del rugby si prepara a chiudere il 2025 con un trittico di test match che rappresentano molto più di una semplice tournée autunnale. Lo ha chiarito in modo netto Andrea Duodo, presidente della Federazione: "Ci approcciamo agli ultimi test match con l’attuale formato. Dal 2026 cambierà tutto con il nuovo Nations Championship, ma ora pensiamo a novembre: avremo l’Australia, il Sudafrica e per la prima volta il Cile. Tre sfide che vogliamo onorare al massimo".

Gli Azzurri debutteranno l’8 novembre a Udine contro i Wallabies, per poi affrontare il 15 il Sudafrica all’Allianz Stadium di Torino e chiudere il 22 novembre con un inedito storico contro il Cile al Ferraris di Genova. "Con queste città abbiamo rapporti consolidati – ha ricordato Duodo – e sarà un piacere tornare in stadi che sentiamo sempre più casa".

Sul campo, a guidare l’Italia sarà ancora Gonzalo Quesada, che si è detto fiducioso: "Abbiamo scelto il gruppo più pronto, tra chi gioca nelle franchigie italiane, all’estero o in Serie A Elite. Anche giovani come Opoku e Todaro, convocati per iniziare a far parte del nostro percorso". Nessuna sperimentazione: "Ovvio, sarà difficile battere Wallabies e Springboks. Abbiamo pochi allenamenti a disposizione, dovremo concretizzare strategie e decisioni. Chi tornerà da Francia e Inghilterra lo farà dopo una settimana intensa: valuteremo le condizioni, ma non faremo concessioni sulla qualità. L’obiettivo è sempre essere competitivi. L’Australia è in crescita, il Sudafrica non ha bisogno di presentazioni. Il Cile? Ha battuto Samoa. È una partita storica che abbiamo voluto fortemente".

Infine, un bilancio personale: "Non sono mai del tutto soddisfatto, ma sono felice. L’Italia era la scelta giusta. Se mettiamo in campo quanto prepareremo, potremo giocarcela contro chiunque".

Alessandro Luigi Maggi