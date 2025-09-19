Dallavalle d’argento nel triplo ai Mondiali di atletica 2025. Si arrende solo a un clamoroso Pichardo

Roma, 19 settembre 2025 – Un talento indiscusso da sempre, ma che a Tokyo ha trovato una giusta consacrazione. Andrea Dallavalle, piacentino di 25 anni, forse aspettava un giorno come questo, con l’argento mondiale del salto triplo al collo e, per alcuni minuti la concreta speranza di trionfare, poi vanificata dall’incredibile ultimo salto del cubano naturalizzato portoghese Pedro Pichardo (17,91). Piacentino, 25 anni, Dallavalle già a livello giovanile aveva vinto medaglie: sempre argento, nel 2016 e 2017 tra gli under 16 e gli under 18. E’ stato poi bronzo negli under 23 nel 2019, sempre agli Europei, e finalmente oro, sempre tra gli under 23, nel 2021. A livello assoluto, poi, il grande argento agli Europei di Monaco nel 2022.

Andrea Dallavalle durante la finale del salto triplo a Tokyo (Ansa)

Andrea arrivava a questi Mondiali dopo aver siglato il proprio personale, 17,36, a febbraio. E dopo il bronzo agli Europei indoor. Le premesse per fare bene c’erano tutte, anche in assenza di misure superiori ai 17,50 che rappresentano l’eccellenza globale del salto triplo. E infatti, a Tokyo, Dellavalle ha messo insieme una gara di grande costanza, saltando per sei volte oltre i 17 metri. Davvero una rarità, se si considera la complessità del gesto tecnico. Il 17,64 all’ultima prova è stato clamoroso, issandolo al secondo posto di sempre tra gli azzurri dopo quell’Andy Diaz che oggi proprio non poteva competere per la vittoria visti i problemi fisici. C’è voluta tutta la qualità di Pichardo – poco simpatico, però, nello sfidare a parole Diaz dopo la gara – per superare Andrea. Che però non ha perso il sorriso. Riuscire a salire sul podio nella rassegna iridata contraddistingue i campioni.

L’azzurro si è lasciato dietro l’altro cubano, Lazaro Martinez, finito 15 centimetri dietro. Si può dire che sia finito tra i due assi. Del suo salto a 17,64, superiore persino a quel 17,60 di Fabrizio Donato che fece la storia del triplo italiano, ha impressionato soprattutto il primo balzo, l’hop, e il jump finale. Un gesto tecnico così ben fatto che si è tradotto immediatamente in una misura di eccellenza. E' sembrato che tutto si fosse messo a posto, un anno dopo la delusione dei Giochi di Parigi, quando non era riuscito a qualificarsi per la finale.

Gli urli liberatori di Pichardo a oro conquistato nemmeno li ha sentiti lui. C’è la delusione comprensibile di Diaz, che però la prende con filosofia sapendo di essere arrivato in Giappone in condizioni fisiche non ideali. Indicativa, al di là, di tutto, la velocità di ingresso sempre ridotta espressa oggi dall’ex cubano. E c’è poi la gioia di Andrea, la più bella e inattesa. L’Italia, dai prossimi grandi eventi in poi, avrà due punte di diamante.