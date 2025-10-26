Dalle spiagge di Cervia all’oceano. “In gara fra velocità e ricerca”

Le Havre, 26 ottobre 2025 – Dalla finestra della casa al mare di nonna in Romagna Luca Rosetti già vedeva l’oceano. “Tutto iniziò grazie ai miei genitori, loro mi portarono a scuola di vela”, l’incipit di una favola che arriva fino a oggi. Sì, quando lo skipper bolognese – assieme al collega Matteo Sericano – partirà per una delle regate oceaniche più impegnative di sempre, la Transat Café L’Or. Da Le Havre in Normandia fino alla Martinica, 3.700 miglia attraverso l’Atlantico, a bordo di Maccaferri Futura, barca a vela finanziata da Officina Maccaferri di Bologna, votata alla velocità ma anche all’attenzione per l’ambiente, dato che a bordo trovano spazio diversi sistemi per testare la salute dell’oceano.

Una gara sulla rotta del caffé, ma che sfida inizia per lei oggi davvero?

“Parliamo di una regata nella top 3 della vela. Una traversata oceanica che noi faremo a bordo di un’imbarcazione Class40, categoria numerosa e competitiva. Navigheremo tanto e dormiremo su un ’pouf’ due ore a testa”.

Da Bologna all’Oceano come ci è arrivato?

“Mia nonna ha una casa al mare vicino a Cervia, lì ho iniziato la scuola di vela: poi sono riuscito a trasformare il mio sogno in un lavoro. Io e Matteo veniamo dalla vela leggera. Ciascuno ha fatto percorso avvicinamento, le classi olimpiche e poi il ’salto’ in oceano, iniziando dalla classe ’Mini 6.50’. Alle spalle abbiamo entrambi due traversate a bordo di barche da 6 metri in solitaria. Io per esempio, ho vinto la mini Transat, poi l’anno scorso abbiamo deciso di metterci assieme in un progetto comune: e con Maccaferri è nata questa barca che ci rende orgogliosi”.

A bordo vediamo schermi e sensori, di cosa si tratta?

“Sono strumenti per il campionamento di aria e acqua di mare in navigazione. Per esempio, tra le dotazioni vi è un ’sailing box’ che preleva acqua (che sarà poi analizzata dagli scienziati), senza interferire su navigazione e velocità della barca”.

Starete 15 giorni assieme nell’Oceano, qual è la ricetta per far funzionare tutto?

“Ormai dicono che siamo una coppia di fatto io e Matteo (ride, ndr). Sono praticamente 2 anni che viviamo assieme. Io mi sono spostato a casa sua a Genova per la costruzione della barca. L’anno scorso abbiamo fatto la stagione assieme, rodandoci nelle esperienze e nelle difficoltà. Poi col team abbiamo preso una casa a Lorient (in Francia, ndr) per ultimare la preparazione. Il segreto? Trovare l’equilibrio per poter riuscire sempre a tirar fuori meglio l’uno dall’altro”.