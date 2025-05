Daniele Montevago al centro del mercato estivo: il Perugia valuta il futuro dell'attaccante

Quindici gol (13 in campionato e 2 in Coppa Italia) in 33 presenze con una media realizzativa di 0,45 reti a gara. Al netto dei rigori è secondo in graduatoria alle spalle di Cicerelli, Mignani e Fishnaller, tutti a quota quattordici. Come quattordici sono le gare consecutive senza timbrare il cartellino. È la stagione di Daniele Montevago, attaccante di proprietà del Perugia che potrebbe essere al centro del mercato estivo. Un campionato, nonostante il lungo black out di fine dicembre che si è protratto per quasi tutto il ritorno, che per numeri è sicuramente positivo per il giovane centravanti classe 2003 che per età è in testa alla classifica dei marcatori. Il Perugia se lo è aggiudicato nella passata estate dalla Sampdoria con il club ligure che si è tenuto due strade, la recompra dalla prossima stagione (in caso di accordo può essere anticipata) e in alternativa una percentuale sulla futura rivendita pari al trenta per cento. Il Perugia farà le sue valutazioni anche in base al modulo che deciderà di spostare il tecnico Cangelosi a partita dalla preparazione estiva. Sicuramente non mancano estimatori dell’attaccante, anche in serie B. Il club di Pian di Massiano valuterà tutte le soluzioni possibili.

La società, col diesse Meluso, cambierà qualcosa in attacco per la prossima stagione, per cercare di migliorare il pacchetto arretrato che non ha avuto, complessivamente, un grande rendimento. Potrebbe mettere Montevago al centro del progetto e scegliere gli interpreti giusti per farlo rendere al meglio, così come potrebbe valutare eventuali offerte e decidere di pescare (con tutti i rischi del caso, visto il ruolo piuttosto delicato e imprevedibile) un nuovo centravanti per la prossima stagione. Il giocatore sarà comunque al centro del prossimo mercato. Le valutazioni saranno fatte con grande attenzioni.