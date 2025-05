Daniele Montevago: il futuro del Perugia secondo i grandi bomber

I bomber promuovono Daniele Montevago. Gli ex biancorossi con il vizio del gol spendono parole importanti per il numero nove del Perugia, arrivato la scorsa stagione al Grifo dalla Sampdoria. Fabrizio Ravanelli, Cristiano Lucarelli, Marco Negri, Christian Bucchi sono tutti d’accordo: Montevago può crescere ancora e potrà dare una mano al Perugia per risalire dall’inferno della serie C.

Cristiano Lucarelli (163 gol in carriera) ha mosso i suoi primi passi con la maglia del Grifo prima di spiccare il volo altrove. "Montevago è un ragazzo interessante, di prospettiva – commenta l’ex biancorosso – , il prossimo anno sarà nella categoria superiore. È un centravanti moderno sotto molti punti vi vista. Se mi somiglia? Qualcosa sì, ma ha ancora margini di miglioramento, ci si potrà lavorare per farlo diventare un profilo ancora più importante".

Anche per migliorare una stagione, quella biancorossa, da cancellare. "Il dilungarsi della cessione societaria, le tante trattative, i tira e molla, hanno condizionato, hanno tolto un po’ di serenità e anche di interesse. Per questo è venuta fuori una stagione anonima per il blasone della piazza, per quello che dovrebbe essere il cammino di una società come quella biancorossa".

Chrisian Bucchi è convinto che il prossimo anno il Perugia sarà tra le protagoniste della stagione. E sull’attaccante del Grifo, Bucchi dice. "A me piace molto, è un attaccante molto cattivo, ha la cattiveria dell’attaccante, è ancora relativamente giovane, credo abbia margini di miglioramento incredibili e nei prossimi anni potrà fare molto di più".

Montevago piace anche a Marco Negri, uno che a Perugia di gol ne ha segnati a grappoli, sia in serie B che in serie A. "Mi piace, in serie C è tra gli attaccanti con maggiore talento. Sa far giocare gli altri, tiene palla, ti dà la possibilità di proporre tante varianti tattiche".

Fabrizio Ravanelli allarga gli prizzoni, oltre a Montevago, l’attenzione si sposta pure su Seghetti. "Sono due attaccanti molto forti – spiega Penna Bianca – : Sui quali il Perugia dovrà puntare per poter risalire. Il Grifo per poter ottenere risultati importanti deve secondo me cercare giocatori che abbiano senso di appartenenza. Servono unione, cultura del lavoro per conquistare traguardi. Dopo l’ultima stagione in chiaroscuro, ora serve ripartire in maniera forte, solo così il Perugia potrà giocarsi il campionato al vertice".

Ora non resta che vedere quello che racconterà il prossimo mercato. Seghetti è in partenza, su Montevago il Perugia ci vuole puntare a meno che non dovessero arrivare offerte importanti.