Danny Demyanenko lascia Grottazzolina per il massimo torneo di volley in Polonia

E’ stato forse il primo rumors di mercato concretizzatosi in uscita in casa Grottazzolina. Siti specializzati di mercato avevano ampiamente annunciato il suo passaggio nel massimo torneo di volley in Polonia, una notizia che da qualche mese era ufficiosa. Nel volley funziona così, anche a campionato in corso le operazioni si possono chiudere. Ora comunque ha i crismi dell’ufficialità con i saluti della Yuasa Battery Grottazzolina al suo centrale canadese Danny Demyanenko. Un solo anno dunque a Grottazzolina ma quanto bastava per legare indissolubilmente il suo nome a quello appunto di Grottazzolina. Innanzitutto per il suo arrivo nelle Marche, in pratica direttamente dalle Olimpiadi di Parigi, disputate con la maglia della nazionale canadese per una esperienza sportiva senza dubbio indimenticabile. Un arrivo dunque anche in ritardo, l’ultimo in ordine di tempo ad aggregarsi ma ci è voluto poco per capire che la sua esplosività avrebbe colpito nel segno fin da subito, soprattutto in attacco. Scalate fin da subito le classifiche individuali di rendimento ci è voluto un po’ di più, un girone intero, per farlo anche di squadra. Nel frattempo anche la nascita della sua primogenita, la piccola Nova Juliett, altro motivo per cui Grottazzolina rimarrà per sempre nel suo cuore. La scalata in classifica e la salvezza anticipata conquistata oltre all’argento nel Torneo di Dubai. Insomma un anno che più intenso non si può per Demyanenko pronto per la nuova avventura ma prima ha voluto salutare Grotta. "Ripensando al mio percorso con Grottazzolina – sottolinea Danny - sono pieno di gratitudine per il caloroso abbraccio di questa straordinaria città. Fin dal mio arrivo, la comunità mi ha accolto a braccia aperte, facendomi sentire a casa in ogni senso. I tifosi, appassionati e motivati, hanno trasformato ogni partita in un’esperienza indimenticabile. Il loro incrollabile supporto, sia sugli spalti che attraverso il tifo, è stato una fonte costante di motivazione. Partecipare alla storica prima stagione della Yuasa Battery Grottazzolina in SuperLega è stato un sogno che si è avverato. Mentre vado avanti, porto con me i ricordi di questo incredibile viaggio e le amicizie forgiate lungo il cammino. Grazie, Grottazzolina, per aver reso questo capitolo della mia carriera davvero speciale". E da Grotta porta con sé anche un discreto italiano che si va ad aggiungere ad inglese e francese nel suo bagaglio da poliglotta.