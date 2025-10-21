Dati. Numeri di un disastro annunciato. Nessuno come il Grifo tra i prof

I numeri di un disastro quasi annunciato. Già, perché impoverire una squadra arrivata dodicesima in campionato era di per sè un rischio enorme. Ma il Perugia è riuscito a fare peggio delle più nefaste previsioni. A fronte di una società che ha annunciato di voler fare grande il Perugia che invece non è mai stato così piccolo.

Tre punti in 10 partite (media di 0,3 a match), nessuna vittoria, 6 gol fatti e 17 subiti. L’ultima rete risale a cinque partite fa, contro la Sambenedettese (servito a nulla), un mese fa.

I numeri della stagione del Perugia sono impietosi e riflettono alla perfezione la situazione drammatica che sta attraversando la formazione biancorossa.

Come riporta calciogrifo nei quattro massimi campionati italiani, dalla Serie A alla Serie D, escludendo le formazioni penalizzate, solo quattro squadre hanno fatto peggio del Perugia finora e tutte partecipano al campionato di D: Nuova Sondrio (guidata dall’ex Grifo Amelia), Calvi Noale e Castelfidardo 1 punto in 8 gare (media di 0,125 punti a match) e Poggibonsi 2 punti in 8 gare (0,25 punti a match).

Il Grifo, insieme al Siracusa (3 punti in 10 giornate nel girone C di Serie C) è attualmente la peggior squadra del calcio professionistico italiano.

Insieme a Fiorentina, Genoa, Pisa e Spezia, il Perugia è inoltre una delle cinque squadre professionistiche italiane che non sono ancora riuscite ad ottenere una vittoria nel proprio campionato di appartenenza.

Nella massima serie Fiorentina, Genoa e Pisa sono a quota 3 punti in 7 giornate (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), in serie B invece Spezia 3 punti in 8 giornate (0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). In Lega pro serie C girone A Triestina -7 ma con 20 punti di penalizzazione; girone B Rimini -2 ma con 12 punti di penalizzazione, Perugia a 3 punti in 10 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte); girone C Siracusa a 3 punti in 10 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte).