Davide Vitale brilla al Gran Premio Trofeo Loro Piana a Piazza di Siena

di Paolo ManiliC’è mancato davvero poco per Davide Vitale in sella al qualitativo stallone Earl Grey Z, per salire sul podio del "piccolo" Gran Premio Trofeo Loro Piana (h. 1.55 m) a Piazza di Siena. Arrivare quarti capita a molti, ma se hai solo 19 anni e sei il più giovane cavaliere di tutto questo mega concorso ippico, e se infine risulti il migliore degli azzurri -anche dei veterani- e hai chiuso la gara con due squillanti percorsi netti, ebbene la cosa assume tutto un altro aspetto. Il primo italiano in classifica dopo il giovane Vitale lo troviamo al 13° posto, Neri Pieraccini su Orleans van de Kruishoeve ma con 0/4 penalità. E al 14° c’è Riccardo Pisani con Chacco’s Lawito (0/4), l’ autore ieri (su Casal Dorato) di un netto nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Insomma l’allievo meglio del maestro, il 19enne biellese campione unde 21 in carica ha un futuro assai promettente.

Ha vinto il brasiliano Stephan de Freitas Barcha (Dinozo Imperio Egipcio), già in luce il primo giorno, davanti all’asso Usa McLain Ward (Imperial Hbf) e all’irlandese Cian O’Connor (Fermoy). La giornata si era aperta come meglio non è possibile: Giulia Martinengo Marquet -trascinatrice della squadra nella Coppa- e il suo Captain Morgan Weering ha sbaragliato tutti nella "145" e ha messo dietro altri quattro nostri fuoriclasse. In questa terza giornata altre due belle notizie per i nostri binomi: la 17enne Marie Eder Ferrero, della famiglia di imprenditori dolciari, ha vinto la tappa romana dell’Italian Champions Tour in coppia col suo maestro, il brasiliano Felipe Coutino Mendonca Nagata (Nectar de Vauxelles) nel Fhorse Team. In chiusura la spetacolare "Sai Barriere" targata Loro Piana: al quarto passaggio, 2 metri di altezza, in tre hanno comesso errore -l’elvetico Balsiger (Psg Sarlight), l’irlandese Kennedy (Mhs Como) e il nostro Bassi (Comme Le Roy del Magi), vincendo ex-aequo.

Oggi è il giorno conclusivo del Rolex GP Roma, avversari degli azzurri sono tutte star plurititolate olimpiche, mondiali ed europee. "Osservato speciale" Karl Cook su Caracole de La Roque, vincitore l’anno scorso e due giorni orsono nel team Usa conquistatore della Coppa. Ma il pronostico resta apertissimo. In tv: Sei Barriere Loro Piana (gara di sabato 24 maggio) 09:45 – 10:30 differita Rai Sport - Rolex Gran Premio Roma 12:25 -15:15 live RAI Play e 14:00 -15:15 live Rai Sport. Infine 19:00 -19:40 differita Rai 2.